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وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول مصمم جرافيك.

– أخصائي الأمن السيبراني.

– مسؤول دعم العملاء.

– وسيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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