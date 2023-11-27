يصل لـ 200 مليون ريال .. تعرف على قيمة جوائز أول 3 مراكز بـ دورة الألعاب السعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف إدارية شاغرة لدى شركة روشن وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي ثنائية حمدالله تمنح الاتحاد التفوق على أجمك بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى راموس يتسبب في طرد نفسه بمباراة إشبيلية وريال سوسيداد ! طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول الإستراتيجية الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)