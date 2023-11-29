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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تقنية المعلومات الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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