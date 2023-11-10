وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول الشؤون القانونية والتنظيمية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، أو المالية).
– أخصائي تنمية المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)