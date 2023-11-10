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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول الشؤون القانونية والتنظيمية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، أو المالية).

– أخصائي تنمية المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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