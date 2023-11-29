وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي الموردين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس قسم تطوير تجربة المطار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)