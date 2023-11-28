وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد قضائي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الدراسات القانونية)، أو ما يعادلها.
– مدير عام أعمال دعم اللجان: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، الدراسات القانونية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)