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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت هيئة المحتوى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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