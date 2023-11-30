وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المقاولين

وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول اللوائح الصناعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)