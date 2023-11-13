وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الوظائف المتاحة في الهيئة:

1- محلل مصروفات:

– إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصروفات، ومتابعة المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذها وتحقيق عملياتها، ومراجعة طلبات الوحدات التنظيمية المرتبطة بها.

2- محاسب:

إعداد وتنظيم مستندات الصرف، وإعداد القيود المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجلات وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات اللازمة وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنفقات وحفظها.

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.

موعد وطريقة التقديم:

– يمكن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدءا من تاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): “اضغط هنا”.