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وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف إدارية شاغرة في مجال المحاسبة بمدينة الرياض، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم على الوظائف كما يلي:

الوظائف المتاحة في الهيئة:

1- محلل مصروفات:

– إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصروفات، ومتابعة المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذها وتحقيق عملياتها، ومراجعة طلبات الوحدات التنظيمية المرتبطة بها.

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2- محاسب:

إعداد وتنظيم مستندات الصرف، وإعداد القيود المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجلات وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات اللازمة وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنفقات وحفظها.

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.

موعد وطريقة التقديم:

– يمكن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدءا من تاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م، ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): “اضغط هنا”.

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