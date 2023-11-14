6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز 90 % من الأطفال السعوديين يستخدمون الإنترنت نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي أشهر خبراء الأمن السيبراني يشاركون في الحدث التكنولوجي الأضخم Black Hat بالرياض الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب أول (الرياض).
– فني أول صيانة (الخبر).
– منسق المخزون (الخبر).
– محلل إدارة رأس المال البشري (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)