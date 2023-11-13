رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم المبيعات (الرياض).
– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).
– مهندس ضمان الجودة (ينبع).
– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)