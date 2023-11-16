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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول ضمان الجودة.

– مهندس البيانات.

– محاسب عام.

– محلل ضمان الجودة.

– أخصائي تسويق.

– مهندس أول تخطيط الأعمال.

– مهندس تقنية المعلومات والاتصالات.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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