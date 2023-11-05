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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول المواد: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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