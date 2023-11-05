وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس أول المواد: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)