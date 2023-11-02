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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

– سكرتير أول.

– مدير مشروع.

– أخصائي أول تشغيل مرافق.

– مدير محفظة.

– مدير مشروع أول.

– مهندس أول صيانة مرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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