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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مؤسسة مسك

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مؤسسة مسك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة مسك

وأبرزت مؤسسة مسك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مشتريات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس معماري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة مسك، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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