وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة شؤون المستخدمين التنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة

– مساعد مدير هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة الاتصالات، علوم الكمبيوتر).

– محلل أول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية).

– خبير رئيسي العمليات التنظيمية للأسواق الجديدة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)