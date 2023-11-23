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انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة Icon خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام Icon البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم Icon اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية Icon

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وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة (جميع الشهادات) للعمل في مشاريعها بمختلف مدن المملكة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، حائل، الخرج)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف الشاغرة:-

1- وظائف جدة:-

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وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

– الوظائف الفنية:-
– فني سباكة ومضخات.
– فني جبس.
– فني سجاد.
– فني أجهزة التكييف.
– فني دهان.
– فني ستائر.
– فني ميكانيكا.
– فني كهربائي.
– فني نجارة.
– فني مسابح.
– فني معدات مطابخ.
– فني إلكترونيات / اتصالات.
– معلم طين.
– فني مغسلة.
– عامل زراعي.
– فني مصدات.
– سائق.
– فني ألمنيوم.
– فني تركيب بلاط ورخام.
– فني سقالات.
– مراقب تدبير منزلي
– أمين مخزون.
– فني مطابخ.
– فني غلايات.
– فني تقنية المعلومات
– فني تحلية المياه.
– فني حداده.
– رجل خدمة مكافحة حشرات زراعية
– فني دعم.
– اختصاصي أمراض نبات.
– خياط.

– الوظائف الهندسية:-
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس الكترونيات
– مهندس مدني.
– نائب مدير المشروع
– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مهندس مشرف على الري.
– مشرف مهندس زراعي.
– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.
– سكرتير.
– مهندس كمبيوتر.
– قائد إدارة العقود.
– قائد إدارة المخاطر والتغيير.
– قائد إدارة الامتثال.

– الوظائف العامة:
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.
– مشغل معدات النظافة.
– ماكسيمو.

2- وظائف الرياض:-
– ميكانيكا.
– تبريد وتكييف.
– كهرباء.
– الكترونيات.
– مدني.
– شبكات الحاسب.
– الاتصالات.
– تكنولوجيا المعلومات.
– الزراعة.
– مضخات.
– لحام.
– دهان.
– الصحة والسلامة المهنية.

3- وظائف حائل:-
– فني ميكانيكا.
– سباك.
– مهندس تبريد وتكييف.
– فني تبريد وتكييف.
– كهربائي.
– فني كهرباء.
– فني الكترونيات.
– فني أجهزة إطفاء حريق.
– فني رخام.
– خياط.

4- وظائف الخرج:-
– فني مضخات.
– فني أجهزة إطفاء حريق.
– فني محطات معالجة مياه صرف.
– فني أجهزة منزلية.
– فني مولدات كهرباء.
– فني مولدات ميكانيكا.
– فني مصاعد.
– فني سنترال وشبكات.
– فني إلكترونيات.
– فني أجهزة مراقبة وتحكم .
– فني آلات تصوير.
– فني معدات مغسلة.
– مسؤول إداري.

 

5- وظائف مكة المكرمة:-

الوظائف الفنية:-
– فني سباكة ومضخات.
– فني جبس.
– فني سجاد.
– فني أجهزة التكييف.
– فني دهان.
– فني ستائر.
– فني ميكانيكا.
– فني كهربائي.
– فني نجارة
-فني مسابح.
– فني معدات مطابخ.
– فني الكترونيات / اتصالات.
– معلم طين.
– فني مغسلة.
– عامل زراعي.
– فني مصدات.
– سائق.
– فني ألمنيوم.
– فني تركيب بلاط ورخام.
– فني سقالات.
– مراقب تدبير منزلي.
– أمين مخزون.
– فني مطابخ.
– فني غلايات.

الوظائف الهندسية:-
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس الكترونيات.
– مهندس مدني.
– نائب مدير المشروع.
– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مهندس مشرف على الري.
– مشرف مهندس زراعي.
– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.
– سكرتير.

الوظائف العامة:-
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.
– مشغل معدات النظافة.

الشروط العامة:-
– الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
– وجود خبرة في مجال الدراسة.
– إجادة تطبيقات مايكروسوفت اوفيس.
– قدرة تواصل مميزة.
– وجود رخصة قيادة سارية.

موعد التقديم:-

– التقديم متاح حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

– للتقديم على الوظائف الفنية: اضغط هنا
– للتقديم على الوظائف الهندسية: اضغط هنا
– للتقديم على الوظائف العامة (جدة): اضغط هنا
– للتقديم على الوظائف العامة (حائل): اضغط هنا
– للتقديم على الوظائف العامة (الرياض): اضغط هنا

 

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