Icon

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد الرئيسي حذف التابع Icon صدمة للهلاليين .. كيف هي حالة نيمار بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي؟ Icon علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا Icon يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon إحالة داني ألفيش للمحاكمة Icon إنجاز جديد لـ ياسين بونو يمنحه الأفضلية على حساب حارسي الاتحاد والأهلي Icon الدفاع المدني ينصح الجميع: احذروا جريان الأودية وتجمعات المياه Icon أمران يحسمان مشاركة سالم الدوسري أمام النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الرياض

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي طب طوارئ (لا يشترط خبرة)
– مترجم

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الترجمة الانجليزية
– طب الطوارئ
– أو ما يعادلهما

نبذة عن مستشفى الملك خالد:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله
السعودية اليوم

سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود...

السعودية اليوم
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
الرياضة

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب...

الرياضة
واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك طائرة في الهواء
غرائب

واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك...

غرائب
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
السعودية اليوم

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
الرياضة

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350...

الرياضة
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
آخر الاخبار

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

آخر الاخبار