وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف لا تتطلب خبرة) في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي طب طوارئ (لا يشترط خبرة)

– مترجم

المؤهلات المطلوبة:

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– الترجمة الانجليزية

– طب الطوارئ

– أو ما يعادلهما

نبذة عن مستشفى الملك خالد:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديون يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: “اضغط هنا”.