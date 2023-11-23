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في دكا والقنصلية بفرانكفورت

وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية للرجال والنساء، وذلك للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في دكا والقنصلية السعودية في فرانكفورت.

تفاصيل الوظائف

وجاءت الوظائف المطروحة بالقنصلية السعودية في فرانكفورت بمسمى: باحث، ووظيفة إدارية مساندة، ومترجم (لغة ألمانية)، وسكرتير تنفيذي، وأخصائي علاقات عامة، وأخصائي أمني، والوظائف المتوفرة بالسفارة في دكا بمسميات: باحث، ووظيفة إدارية مساندة، وسكرتير تنفيذي، وأخصائي أمني، وباحث قانوني، ومترجم لغة إنجليزية، وأخصائي علاقات عامة، ومشرف حاسب آلي.

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شروط وظائف وزارة الخارجية

واشترطت وزارة الخارجية في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المطلوبة لشَغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وإذا كان المؤهل من خارج المملكة تتم معادلته من الجهة المختصة.

وأضافت الوزارة ضمن اشتراطاتها أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو ما يعادلها في اختبار (TOFEL) أو لغة البلد المضيف، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

وحددت اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 بداية للتقديم وحتى يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، من هنا 

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