وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة المخاطر.
– إداري قاعدة بيانات.
– كبير محللي البرامج.
– أمين مكتبة.
– محاسب.
– كبير الدعم الفني.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 جمادى الأولى 1445هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 29 جمادى الأولى 1445هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)