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وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر

لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر

– مشرف المشتريات.

– مساعد إداري/ موارد بشرية.

– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة.

– مدير تطوير الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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