وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي الامتثال ومراقبة الصادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، القانون، إدارة العقود)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)