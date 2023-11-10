وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الامتثال ومراقبة الصادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، القانون، إدارة العقود)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)