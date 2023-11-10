Icon

ولي العهد يستقبل أمير قطر لدى وصوله الرياض Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط Icon التحالف البِكْر .. صناعة الاستثمار وتعظيم السلام Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة Icon رغبة الاتحاد بالنهوض تصطدم بصحوة أبها Icon إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة Icon القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية Icon اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الأحد Icon محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
ضبط سوري وفلسطيني بجدة اتخذا سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية

ضبط سوري وفلسطيني بجدة اتخذا سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية

35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

– أخصائي الامتثال ومراقبة الصادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، القانون، إدارة العقود)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه