وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المعادن (جازان).

– مشغل معدات (الجبيل).

– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).

– مشرف أول إدارة المواد (الجبيل).

– مهندس معدات دوارة (الجبيل).

– أخصائي إدارة الأنظمة التشغيلية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)