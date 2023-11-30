Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon 11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا Icon الاتحاد لا يخسر ضد الخليج Icon أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS Icon أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الرياض والحزم Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا

أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج

أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج

– أخصائي المعادن (جازان).

– مشغل معدات (الجبيل).

– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).

– مشرف أول إدارة المواد (الجبيل).

– مهندس معدات دوارة (الجبيل).

– أخصائي إدارة الأنظمة التشغيلية (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار