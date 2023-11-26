وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وحائل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل/ الصيانة (الجبيل).

– رئيس قسم المبيعات (الرياض).

– فني ميكانيكي (حائل).

– منسق مجدول الصيانة (الجبيل).

– سكرتير تنفيذي (جازان).

– أخصائي إدارة النظم التشغيلية (الجبيل).

– أخصائي عمليات الأمن السيبراني (الجبيل).

– مهندس تخطيط (الجبيل).

– فني أجهزة تحليل العمليات (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)