وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر).

– مهندس شبكات (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)