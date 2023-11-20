وظائف إدارية شاغرة لدى شركة ياسرف وظائف شاغرة في شركة نادك روبيرتو مانشيني: لا نضمن شيئًا في كرة القدم ونحترم منتخب الأردن وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار وترقب لاجتماع أوبك+ الكهرباء تنهي مشكلة التماس حي الأجاويد تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر تزامناً مع اليوم العالمي للطفل ..حملة موسعة بعنوان أقل من 18 تعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليوم العالمي للطفل فرص متساوية لتنمية المهارات
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات، هندسة علوم الكمبيوتر).
– مهندس شبكات (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)