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وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وعرعر.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل مبيعات/ صالة العرض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني صيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– منسق التسليم: شهادة الثانوية العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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