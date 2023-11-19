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وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار برامج التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تطبيقات الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أمين مخزن أول: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة اللوجستية.

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الكهرباء.

– مدير تنفيذي/ الإستراتيجية والتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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