وظائف شاغرة بشركة الرقيب في 5 مدن

الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، والهفوف.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم داخلي (الرياض).
– مصمم داخلي (جدة).
– مصمم داخلي (الخبر).
– ممثل خدمة النزلاء (المدينة المنورة).
– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)