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وظائف شاغرة بشركة الرقيب في 5 مدن

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الرقيب في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب

– مصمم داخلي (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مصمم داخلي (الخبر).

– ممثل خدمة النزلاء (المدينة المنورة).

– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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