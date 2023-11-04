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في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس اختبار (الرياض).

– منسق/ مصمم نماذج (الرياض).

– مهندس أول تخطيط المواد (الرياض).

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية (الجبيل).

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية (الرياض).

– مهندس تقدير كهربائي (الرياض).

– ممرض (تبوك).

– أخصائي تخطيط الأعمال (الرياض).

– أخصائي الموارد البشرية (الرياض).

– مشغل مرافق (تبوك).

– مدير المخيم (تبوك).

– مدير الإسكان (تبوك).

– أخصائي عمليات الموارد البشرية (الرياض).

– محلل مالي (الرياض).

– محاسب أول/ المشاريع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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