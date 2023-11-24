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وظائف شاغرة بشركة الفنار في 5 مدن

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام، وجدة، وتبوك، ونيوم.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس كهربائي (الرياض).

– أخصائي موارد بشرية (الرياض).

– مهندس صيانة ميكانيكية (الرياض).

– مهندس مبيعات (الرياض).

– مدير تنفيذ مشروع (الرياض).

– مهندس أول البحث والتطوير/ المحولات (الرياض).

– مهندس تصميم ميكانيكي (الرياض).

– ممثل الدعم الفني للمنتجات (الدمام).

– أخصائي مبيعات (جدة).

– أخصائي مبيعات (الدمام).

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (تبوك).

– مدير التدبير المنزلي (نيوم).

– مسؤول تنسيق الأعمال (الرياض).

– أخصائي خدمات البوابة الإلكترونية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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