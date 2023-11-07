وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عمليات المبيعات وتخطيط التوريدات.
– مسؤول المخزون.
– مشرف أول عمليات المبيعات.
– مشرف المستودع.
– مشرف المشتريات.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)