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للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك

وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات المبيعات وتخطيط التوريدات.

– مسؤول المخزون.

– مشرف أول عمليات المبيعات.

– مشرف المستودع.

– مشرف المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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