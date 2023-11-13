وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك أهالي حفر الباطن على موعد مع أولى هجمات البرد الناعم نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان مانشستر يونايتد يرفض التفريط في برونو فيرنانديز لـ دوري روشن لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك 3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مروجي المخدرات وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال 55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني دهان.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة.
– مدير أول التسويق.
– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مصمم جرافيك.
– مهندس مدني.
– مدير مشروع.
– موظف موارد بشرية.
– محلل قاعدة البيانات.
– مسؤول التطوير التنظيمي.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)