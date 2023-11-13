وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني دهان.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير أول التسويق.

– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– مصمم جرافيك.

– مهندس مدني.

– مدير مشروع.

– موظف موارد بشرية.

– محلل قاعدة البيانات.

– مسؤول التطوير التنظيمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)