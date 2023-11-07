وظائف شاغرة بشركة نوماك في 3 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والرياض، والشعيبة.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني كهربائي (عدد وظيفتين/ رابغ).
– أمين المخزن (الرياض).
– مهندس كهرباء (الرياض).
– فني كهربائي (الرياض).
– محاسب مالي (الشعيبة).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)