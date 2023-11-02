وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس المقاييس (الظهران).
– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة/ التايفون (الطائف).
– محاسب الإمداد (الطائف).
– أخصائي إدارة الطلب (الطائف).
– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).
– مهندس أول الدعم الفني (الظهران).
– مسؤول صيانة الأنظمة (الرياض).
– فني صيانة الخروج (الظهران).
– رئيس فريق اللوجستيات (الطائف).
– مدير الدفع/ صيانة الطائرات (الرياض).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)