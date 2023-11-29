وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال علامات تجارية سعودية أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة تشق طريقها بمهرجان الوليمة “جمران” يحقق أفضل زمن في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمنطقة الغربية.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– وكيل مركز الاتصال.
– منسق تسليم المواد.
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد وظيفتين).
– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة.
– أمين صندوق.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)