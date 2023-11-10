وظائف شاغرة بفروع الهيئة الملكية

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في مدينة الرياض، ومستشفى الهيئة الملكية في محافظة ينبع.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار فني/ تنفيذ الإنشاءات (الرياض).
– خبير فني (الرياض).
– مستشار فني/ الصيانة (الرياض).
– طبيب مقيم/ باطنة (ينبع).
– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع (ينبع).
– طبيب مقيم/ أطفال (ينبع).
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)