وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من جدة، وينبع.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تعزيز العناية الشخصية (جدة).

– أخصائي أول ترويج أدوات التجميل (جدة).

– مدير فئة مستحضرات التجميل (جدة).

– مدير فئة المكياج والأظافر (جدة).

– أخصائي أول العلامة الخاصة (جدة).

– أخصائي أول تسويق فئة الصحة (جدة).

– أخصائي أول ترقيات الفئة (جدة).

– أخصائي أول تصميم جرافيك (جدة).

– أخصائي أول تصميم جرافيك أدوات التجميل (جدة).

– ممثل رعاية الضيوف (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)