يصل لـ 200 مليون ريال .. تعرف على قيمة جوائز أول 3 مراكز بـ دورة الألعاب السعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف إدارية شاغرة لدى شركة روشن وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي ثنائية حمدالله تمنح الاتحاد التفوق على أجمك بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى راموس يتسبب في طرد نفسه بمباراة إشبيلية وريال سوسيداد ! طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والعلا.
وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التمويل العقاري.
– أخصائي أول الشؤون المالية والخدمات.
– المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات.
– مدير المبيعات.
– طبيب بيطري.
– مساعد تنفيذي.
وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)