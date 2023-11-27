وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى

أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والعلا.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التمويل العقاري.

– أخصائي أول الشؤون المالية والخدمات.

– المدير التنفيذي لقطاع الاتصالات.

– مدير المبيعات.

– طبيب بيطري.

– مساعد تنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)