وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الدمام، ورابغ، وجدة.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق مشروع (الدمام).
– مشرف الأفراد والثقافة (رابغ).
– مشرف المشتريات (جدة).
– أخصائي تطوير البائعين (جدة).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)