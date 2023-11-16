وظائف شاغرة بفروع NOMAC في 5 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الرياض، ورابغ، وجدة، وأملج، والشعيبة.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم الإستراتيجية والتوريد (الرياض).
– مهندس كهرباء (رابغ).
– مشرف تقنية المعلومات (جدة).
– نائب مدير الصيانة (أملج).
– مهندس مدني (الشعيبة).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)