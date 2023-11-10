وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من تبوك، ونيوم، والخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل التأجير/ السيارات (تبوك).

– مشرف عمليات الصيانة (نيوم).

– موظف دعم تقنية المعلومات (نيوم).

– منسق موارد بشرية (الخبر).

– مشغل وحدة خلط خرسانية (جدة).

– منسق موارد بشرية (الرياض).

– مهندس أول الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)