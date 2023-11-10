Icon

جماهير الأهلي تهاجم رياض محرز بسبب تصريحاته Icon وليد محمد ذو الـ 16 عامًا يخطف الأنظار في ليلة روائع بليغ حمدي Icon القمم العربية تاريخ من التعاون المشترك للدفاع عن القضايا والحقوق  Icon ولي العهد وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة Icon سبب يدفع الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون Icon صوابع زينب في بوليفارد سيتي Icon بدء توافد وفود الدول الإسلامية المشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية Icon وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن Icon مطالب لإدارة الأهلي بالتعاقد مع نونو سانتو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من تبوك، ونيوم، والخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ختام مباريات الخميس

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ختام مباريات الخميس

– وكيل التأجير/ السيارات (تبوك).

– مشرف عمليات الصيانة (نيوم).

– موظف دعم تقنية المعلومات (نيوم).

– منسق موارد بشرية (الخبر).

– مشغل وحدة خلط خرسانية (جدة).

– منسق موارد بشرية (الرياض).

– مهندس أول الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه