وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والدمام، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار إدارة المحتوى (جدة).
– مدير الحسابات الاستراتيجية (الرياض).
– مدير الصحة والسلامة والبيئة (الدمام).
– أخصائي مبيعات (الخبر).
– مهندس الآلات (الرياض).
– مسؤول هندسة العمليات (الدمام).
– ميكانيكي (الدمام).
– فني أول صيانة (الدمام).
– مهندس خدمات (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)