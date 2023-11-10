وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وأبها، والخبر، والدمام، وتبوك.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات (الرياض).
– مدير تطوير الأعمال (الرياض).
– مهندس مبيعات أول (أبها).
– فني صيانة (الرياض).
– مدير الحسابات الإستراتيجية (الخبر).
– مهندس خدمات (الرياض).
– مسؤول المشتريات واللوجستيات (الدمام).
– مهندس الآلات (تبوك).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)