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وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– خبير عقود ومشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مركز إدارة النفايات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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