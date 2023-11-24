وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محرر محتوى: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإعلام، العلاقات العامة، الصحافة، نظام المعلومات الإدارية).
– أخصائي أول علاقات عامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)