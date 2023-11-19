وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني الفيزيولوجيا الكهربية التشخيصية للقلب.
– مهندس أول مصادر المعدات.
– أخصائي أول مختبرات طبية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)