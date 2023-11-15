وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي خدمة اجتماعية (عدد 3 وظائف/ نجران).
– أخصائي تغذية سريرية (عدد وظيفتين/ نجران).
– مدير إدارة التمريض (القصيم).
– أخصائي علاج وظيفي (جدة).
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)