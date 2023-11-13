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وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس إنشائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مصمم هندسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التصميم).

– مدير أداء العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة البترول).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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