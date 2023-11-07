وظائف شاغرة في أرامكو لريادة الأعمال

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أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي موارد بشرية”؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.
وأبرز مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضح مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)