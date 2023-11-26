وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة في مدينة عرعر.

تفاصيل وظائف أمانة الحدود الشمالية

وأبرزت أمانة الحدود الشمالية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط مساعد (عدد 3 وظائف).

– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين).

– مراقب إنشاءات.

– مراقب صحي.

– مهندس معماري مساعد.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية، أنّ التقديم سيتاح ُعبر منظومة التوظيف الإلكتروني/ جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 16 جمادى الأولى 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 20 جمادى الأولى 1445هـ.